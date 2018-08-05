暗殺？ 委內瑞拉總統演講時 突有爆裂物無人機爆炸

馬杜洛在演講時，現場突然傳出爆炸聲響，事後傳出是載有爆裂物的無人機在典禮附近爆炸。（路透）

2018-08-05 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在當地時間週六出席在一場閱兵典禮，正當他在演講時，現場突然傳出爆炸聲響，原本排列整齊的士兵也紛紛四處逃竄，而英媒《BBC》指出，有一架裝有爆裂物的無人機在典禮附近爆炸，不過馬杜洛並沒有因此受傷。

綜合外媒報導，當時馬度洛正在演講，演講全程也透過電視轉播，當他談到委內瑞拉的經濟議題時，音頻卻突然消失，他和典禮司令台上的其他與會者驚訝地看著上空，而此時攝影機照到整個閱兵典禮上空，突然間數十名士兵紛紛逃竄。

針對此事件，委內瑞拉通訊部長羅格里格茲（Jorge Rodriguez）表示，此事件疑似是針對馬杜洛而來，共有7名士兵因此受傷。

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