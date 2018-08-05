熱浪侵襲歐洲氣溫飆攝氏46度 西班牙3死

2018-08-05 04:44

（中央馬德里4日綜合外電報導）嚴重熱浪今天侵襲歐洲，葡萄牙境內氣溫飆高至接近創紀錄的攝氏46度，酷熱在其他地區造成道路瀝青融化，西班牙東北部森林大火迫使當局一度關閉連結西班牙和法國的一條公路。

以下是法新社彙整的各地災情：

★西班牙：3死

在西班牙南部，酷熱持續侵襲觀光城市哥多華（Cordoba），氣溫飆至攝氏44度。

在毗鄰法國邊界的西班牙東北部發生森林火災，迫使當局今天一度關閉連結西、法兩國的一條公路，6架消防飛機和直升機支援消防隊員滅火。

熱浪來襲，西班牙境內本週已有3人熱死。加泰隆尼亞（Catalonia）民防局發表聲明說，巴塞隆納（Barcelona）據稱似乎是街友的一名中年男子，3日在街上昏倒，送醫後因中暑不治。

另兩名男子本週也因中暑喪命，分別為一名40來歲道路工人以及整理菜園的一名78歲退休老翁。

★葡萄牙：氣溫飆高，南部森林野火肆虐

當地救援行動負責人瓦茲品圖（Victor Vaz Pinto）告訴媒體，葡萄牙南部蒙契刻（Monchique）森林野火在兩處肆虐，攝氏46度高溫（體感溫度達50度）以及空氣非常乾燥助長野火延燒。

據瓦茲品圖和當地民防局表示，當局動員740名消防隊員，在10架消防飛機和直升機支援下，致力撲滅野火。

在首都里斯本（Lisbon），當局關閉遊樂場，呼籲民眾避免外出野餐和從事戶外活動。

當局當天也開放收容所，供街友前往躲避酷熱。

★奧地利：巡邏警犬穿特製鞋子

在首都維也納預定於一項沙灘排球比賽場地周邊巡邏的警犬，穿上特製鞋子。

警方表示，今日最高氣溫雖僅攝氏34度，但警犬必須花數小時執勤，受烈日照射的地面，溫度可輕易突破攝氏50度，因此必須穿上特製鞋子。

★荷蘭：道路瀝青融化

由於高溫導致瀝青融化，荷蘭當局關閉多條公路的部分路段。

中部城市茲沃勒（Zwolle）當局開始砍除約100株白楊樹的樹枝。公共電視台NOS解釋稱，高溫可能導致樹枝斷裂掉落，危及汽車駕駛和路人。

★法國：熱浪關閉核電廠4座反應爐

法國境內總共4座核子反應爐因熱浪來襲被迫暫時關閉。

法國電力集團（EDF）表示，關閉核電廠核子反應爐是為了避免河川水溫飆高。核電廠從河川取水冷卻反應爐後再排回河川，暫時關閉反應爐，是為了避免河川水溫過熱導致魚類大量暴斃。