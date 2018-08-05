西班牙東北森林野火 關閉連結西法兩國公路

2018-08-05 02:20

〔中央社〕消防隊員表示，熱浪來襲，毗鄰法國邊界的西班牙東北部發生森林火災，迫使當局今天關閉連結西、法兩國的一條公路。

消防隊員在推特發文表示：「我們正與法國消防隊員合作，對抗位於拉宏格亞（la Jonquera）的野火。」

加泰隆尼亞（Catalonia）消防隊員表示，有6架消防飛機和直升機支援滅火，並稱野火已受到控制。

這起森林大火發生的時機，正值法國公路面臨夏季最繁忙日子之際，因為7月外出度徦民眾陸續打道回府，而8月度假者開始啟程上路。