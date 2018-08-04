當豬養？ 美國誇張母親讓6小孩住髒窩、長蝨子

2018-08-04 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕真的把小孩當豬養？美國一位誇張的母親將自己所生育的6名小孩置在惡劣的環境中生活，不但家中環境髒亂噁心，每個小孩身上都有爛瘡跟蝨子，還將這些小孩獨自放在家裡後就直接外出，直到這些小孩在街上遊蕩才被人通報警察，全案才被揭發；事後這位「生而亂養」的母親被警方逮捕，而這些小孩也被當局安置。

綜合媒體報導，在2018年7月31日，美國佛羅里達州的馬里昂縣（Marion）有人向警方通報，發現有2個孩童在街上遊蕩；警方獲報後立刻派員前往現場查看，果然發現有2個分別是2歲的女童與4歲的男童獨自在街上徘徊。

警方發現，這2個小孩身上滿是被蝨子咬傷所造成的爛瘡，其中小女孩甚至衣不遮體；當警察試圖找到這2個小孩的住處時，發現有另一群小孩在附近騎單車，上前詢問後才確定是這2個小孩的其他兄弟姊妹。

這些分別為6歲、8歲、9歲跟13歲的小孩告訴警方，媽媽莎拉（Sara Nicole Resko）在上班時一直將他們獨自留在家裡；隨後警察跟著這些小孩前往他們家，到達後警察全部不敢相信自己看到什麼，直呼是他們見過「最差的生活環境」。。

這些小孩的住家被停水停電，也沒有留下任何食物，地上到處都是糞便，家中也飛滿蒼蠅；而小孩們使用的床，甚至只有床墊沒有床單，全部的小孩身上全是爛瘡跟蝨子。

這些警察在家裡等了1個小時半，才等到這些小孩的媽媽，30歲的莎拉‧雷斯科（Sara Nicole Resko）回到家；莎拉對警察辯稱她只有離開家裡幾分鐘，不過馬上被等了她1個小時半的警察揭穿，隨後警方通報當地的兒童與家庭部門（DCF）的社工過來處理。

經社工調查，過去DCF已經發現莎拉分別在2017年4月和2018年2月涉嫌遺棄孩子不顧，當局已經對她啟動監督計畫，警告莎拉不得讓這位13歲的孩子照顧他的弟妹，如今再犯已經確認「莎拉沒有監護這些兒童的能力」，決定撤銷莎拉的監護權，由DCF接管並緊急安置這些小孩與送醫治療，確保這些小孩有受到妥善的照顧與醫療。同時警方也逮捕莎拉‧雷斯科，並控告她6項「疏於照顧兒童罪」。