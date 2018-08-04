超狂小三拿走上億家產 元配撂人上門痛毆

2018-08-04 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳一對夫婦，結婚近30年，育有3名子女，但曾姓妻子近日卻公開指控陽姓丈夫有外遇，和梁姓小三有1個私生子和私生女，更將名下房產共3000萬人民幣（約1.34億元台幣）轉到梁女名下。曾女一怒之下，當場痛毆小三。

曾女表示，自己與丈夫是在深圳打工，相識並結婚。到了2004年合伙開公司，日子越來越好。2015年，曾女一家五口計畫至澳洲過年，原計畫旅遊10天。丈夫卻提出，自己得提前回國。曾女於是起疑，回家後，更發現家中的海鮮、水果、茶葉等食物不翼而飛，丈夫辯稱給員工吃了。

直至2017年年底，曾女才發現，2015年時丈夫帶著梁女到美國加州生了一個有美國籍的私生子。2017年12月，梁女又在香港生下一個私生女。不僅如此，曾女更發現，自己與丈夫在深圳打拼多年的積蓄，包括丈夫名下75間套房，竟有42間轉移到梁女及梁女親人名下，目前梁女名下的家產已逾3000萬元人民幣。

《深圳新聞網》報導，曾女找到梁女的住處，還帶著家屬一同登門「造訪」。雙方一碰面馬上發生肢體衝突，曾女當場痛毆梁女，並多次對梁女撕扯，並大喊：「3000多萬吶！搞了我老公3000多萬，現在住別墅，是我老公買的。」經過不斷勸說，雙方才平息。而梁女全程沉默不語。

曾女想透過官司取回財產，梁女卻以種種理由拒接法院傳票。而新聞曝光後，陽男全盤否認，辯稱不認識梁女，並反控曾女有外遇，把房地產送給小王，還說自己與妻子的離婚官司已交法院處理，一切等待最後的判決。而對於丈夫的指控，曾女同樣否認。