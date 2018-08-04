美中貿易戰北京「溫和」回擊 反引發猜疑

2018-08-04 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰開打，中國為了報復美國大幅增收關稅，也宣布反制措施，然而，北京通常會祭出同等規模關稅，這次的反擊力度，卻小於美國宣布的高額關稅。

根據德國之音報導，美國政府先前聲稱，將對中國的2000億美元商品，關稅稅率由10％提升至25％。中國國務院關稅稅則委員則說，若華盛頓拉高關稅，也將會對美國5207個稅目、價值約600億美元商品啟動反制措施，以牙還牙。不過，中國宣布的關稅規模明顯小於川普宣布的懲罰關稅，令人不禁猜想，北京是否以此釋放出態度溫和的信號？

德新社指出，如果美方採取措施，中國出口到美國產品總數額的一半都將受到影響。

路透社報導，中國外交部部長王毅說，北京對美國的回應是正當和必要的。參加東盟會議（東南亞協會成員國首腦會議）時，王毅說，美國正給該地區國家，包括中國施加軍事壓力；美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）也參加了這次會議，他接受採訪時說，川普照搬了一個政府不公平貿易的做法，中國並沒有公平對待美國工人和企業，而川普政府試圖糾正、改變這一點。

上個月初，美國已經開始開始實施對價值500億美元的進口中國產品加徵25％的關稅。而中方採取了報復行動，美國的汽車、大豆、豬肉、牛肉等農產品加徵關稅。

儘管中國的關稅報復行動規模有限，因為美國進口到中國的商品總值大約只有1300億美元，約佔美國的出口總額7％，卻讓美國公司因此心存擔憂，是否北京除了關稅以外，還有其他的報復措施。