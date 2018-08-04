韓國偷拍無所不在！女性不敢上公廁 今年四度上街抗議

現在許多韓國女性在外使用公共廁所時，都要檢查裡面是否被裝設了隱藏攝影機。示意圖。（資料照）

2018-08-04 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕韓國最近頻頻傳出偷怕案件，許多隱密的隱藏攝影機被裝設在更衣室、健身房、游泳池及廁所，而這些有心人士不只偷拍女性，少數男性也成了受害者。

根據《BBC》報導，韓國警方每年都會接到超過6000起偷拍案，其中有80％受害者是女性。而當局相信這些偷拍案只是冰山一角，尤其有許多視頻甚至是出自於受害者的男性朋友之手。但去年6465起案件中，有5437人被拘捕，但被抓到的只有119人關入大牢，才2％。

現在許多韓國女性上公共廁所時，都要檢查裡面是否被裝設了隱藏攝影機，而她們的疑慮並非毫無根據。

據了解，韓國最大色情網站之一的「Soranet」有超過100萬名的用戶，每天有成千上萬的色情影片在未經過受害女性的同意下，被發布及轉載，內容不乏報復前情人的不雅影片，以及在廁所、更衣室等場所用隱藏攝影機拍攝到的隱私畫面。

韓國一名特別性犯罪調查隊的隊長向《BBC》透露辦案的難處，「儘管在韓國散播這些影片是違法行為，但我們無法調查在國外網站傳播這些影片是否違法。」、「儘管我們關閉了一些網站，但他們會不斷修改網站地址，死灰復燃。」

除了相關當局正盡力遏止這種偷拍風氣，韓國女性也將在本週末舉辦第四次示威遊行，希望官次能祭出更嚴厲的懲罰，以及想出更好的辦法來解決這個問題。