國防授權法案一生效 印度將得利於美俄兩強

2018-08-04 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會日前通過了7160億美元的2019年國防授權法案，其中涉及印度的內容得到印度媒體密切注意。《印度時報》8月2日強調說，該法案將會強化美國與印度的國防合作。印度報業托拉斯則在報導中提及，法案中有一些「漏洞」，對印度十分有利。

最新通過的國防授權法案，希望美國能加強與印度的主要國防合作夥伴關係，加強軍事動作、資訊共享和技術移轉，制訂戰略計畫以增強印度國防能力。並同時要求美國政府增強多邊框架合作，包括美、印、日本、澳洲的「四方安全對話」，推動區域安全和維護共同利益。

印度報業托拉斯的報導提到，美國另一項名為《CAATSA》（制裁反擊美國敵人法案）的法案，因為要求向俄羅斯購買重要軍事裝備的國家實施制裁，本來令印度心存憂慮，不過新的國防授權法案，卻可能給予印度豁免的空間，讓印度在購買俄國武器時免遭制裁。

報導說，該法案給《CAATSA》的第231條內容提供了一項制裁免除條款，若要免除制裁，需要具有旨在保護美國盟友、軍事行動和敏感科技的「總統認證」

白宮國家安全委員會前高級官員約書亞懷特說，美國國會在國防授權法案所提供的針對《CAATSA》的制裁豁免，將會使印度能夠靈活地購買俄羅斯的S-400飛彈系統。他接著說，儘管立法語言看來強硬，似乎國會正在對購買俄羅斯裝備的國家，進行二次制裁，實際上，裏頭包含了多個有利於印度的漏洞。其中最重要的漏洞是允許美國總統給予一個為了戰略安全而與美國合作的國家認證。這一認證，就印度而言，相對容易達成。