不用報廢又幫助災區！65萬瓶「獺祭」找來「島耕作」聯名促銷

2018-08-04 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本國宴名酒「獺祭」因近期日本遭逢豪雨侵襲成災，「獺祭」的釀造商「旭酒造」位在山口縣岩國市的釀酒總部工廠遭到洪水沖灌與停電影響，高達50萬公升酒面臨報廢的危機；不過最後「旭酒造」決定將這些品質未達標準的酒與知名漫畫家，出身山口縣的弘兼憲史合作，以便宜的價格推出65萬瓶「獺祭 島耕作」聯名酒，並將部分營收捐贈災區。

《朝日新聞》報導，原本因為「旭酒造」位在山口縣岩國市的釀酒總部工廠，遭到河流暴漲影響而被洪水沖灌，導致釀酒機器與原料米都被泡在泥水中，使約能製出60萬瓶酒的原料米報廢；而當地停電3天也讓發酵槽內50萬公升的酒，無法精密控制發酵溫度，達不到規定品質，面臨無法出貨的困境。

不過「獺祭」的釀造商「旭酒造」想出一個方法，旭酒造與出身山口縣的知名漫畫家弘兼憲史合作，推出新的聯名酒「獺祭 島耕作」，以較便宜的價格出售，並宣布每賣出一瓶，就捐200日圓（約新台幣55元）幫助災區重建。

旭酒造的會長櫻井博志表示，我認為「獺祭 島耕作」清酒有達到一般純米大吟釀的味道，但品質無法以「獺祭」酒出產；我很高興這些原本面臨報廢的東西，能夠以這種良好的方法推出。

而漫畫家弘兼憲史試喝後也盛讚「喝起來與『獺祭』一樣美味，能把島耕作用在這裡，我也很高興。」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆