浴室滑倒竟遭馬桶刷插眼 男子昏迷後不治

2018-08-04 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄國1名男子在浴室滑倒，不慎臉部朝下跌向馬桶旁的馬桶刷，刷子當場刺穿右眼插入大腦中，被發現後緊急送醫，將插入大腦的刷子取出，但男子在昏迷多天後仍回天乏術。

據《太陽報》報導，莫斯科1名60歲的男子在自家浴室意外滑倒，導致馬桶刷由右眼刺穿進入大腦，畫面相當血腥。在送醫急救後醫生表示以去除眼睛上方的刷頭部分，但刷柄仍在頭顱內部無法立即取出，只能透過打開頭蓋骨的方式治療。

醫生表示手術相當成功，但男子陷入昏迷狀態。手術過後男子轉院至伊斯特拉當地的醫院，持續昏迷幾天失去生命跡象。