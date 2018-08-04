美青年嗑藥拿槍上街隨機攻擊 中籍傳教士遭擊斃

2018-08-04 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前發生一件街頭隨機槍擊案，一位18歲的青年疑似嗑藥嗑到神智不清，竟持霰彈槍在大街上隨機攻擊路人，最後擊斃1名來自中國的基督教傳教士，並擊傷2位路人。

綜合媒體報導，這起慘案發生在美國密蘇里州的堪薩斯城，這位死者是來自中國的38歲基督教傳教士郝信東（Xindong Hao，音譯），他與美籍妻子郝萊拉（Laura Hao，音譯）育有4個孩子；他們原先住在中國，不過近期郝信東與家人持旅遊簽證，來到位在美國美國密蘇里州堪薩斯城的國際禱告殿（International House of Prayer）學習。

事發在當地時間晚間7點，當時郝信東在街上散步，而有人士警告他，有個拿著霰彈槍的男子在路上遊走，要他不要接近；但郝信東疑似因為英文不好，沒有意識到這個路人在警告他什麼，結果不久後他就被當時疑似吸毒吸到神智不清的18歲青年卡崔爾‧哈德森（Curtrail Hudson）持霰彈槍攻擊，哈德森當街對郝信東開攻擊，導致後者被擊斃。

郝信東被擊斃後，哈德森仍繼續攻擊其他的路人，造成1位路人重傷，1位路人被子彈擦傷；之後哈德森打電話給他的家人要他們來接他回去，當哈德森的家人來到現場後看到慘況，一度試圖制止他；最後警方趕到現場後才成功制服並逮捕哈德森。

事後警方調查，哈德森體內被檢驗出高濃度的毒品反應，疑似吸毒吸到神智不清才犯下慘案；哈德森事後供稱，當時以為郝信東在打電話通報警察抓他，他才會攻擊郝信東，而且他也不記得有攻擊第3位路人。

但有目擊者指稱，當時哈德森朝郝信東多次開槍，還衝上前持槍毆打被害人；而且警方也在一處排水溝找到哈德森作案用的霰彈槍，在上面採集到血液與DNA等證據。目前哈德森被當局指控犯有二級謀殺罪與2項一級謀殺罪、非法使用武器與4項持械犯罪。

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