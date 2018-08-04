中國建商碧桂園全面停工 股價慘跌17％、市值蒸發1835億

中國建商碧桂園因接連而來的工安事故，全中國2200個建築項目完全停工，一週內股價慘跌17％，市值減少60億美元（約新台幣1835億元）。（路透）

2018-08-04 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕慘！中國建商碧桂園上海工地6月發生意外釀成1死、安徽省工地7月更出現6死事故，工安死傷頻傳導致碧桂園不得不在7月27日宣布全中國2200個建築項目停工，隨之而來的便是一週內股價慘跌17％，市值減少60億美元（約新台幣1835億元）。

據《彭博》報導，碧桂園4月時催促數千名員工加快速度，好讓房產完工進入市場銷售，隨之而來的就是工地意外頻傳，碧桂園只好全面停工進行安全檢查。

報導指出，碧桂園當初的趕工命令，正說明了當地房產業所面臨的壓力，因為中國政府正試圖壓低房價漲幅，而這種求快不求好的做法，已受到上海當局的嚴厲指責。

碧桂園對此回應，公司承諾會增強安全性，並誓言擺脫不符合安全標準的施工做法。不過，碧桂園坦言開拓新的建築項目和完成舊有的建築項目，仍然是他們不變的目標。

CGS-CIMB證券分析師在一份報告中對此表示，工安事故嚴重影響了碧桂園的聲譽，因此降低了碧桂園股票的評級。但高盛集團仍認為碧桂園未來看漲，分析師預計碧桂園將克服近期挑戰並繼續快速成長，最近的負面事件將成為該公司不斷提高運營和產品標準的動力。