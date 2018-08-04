中國疫苗醜聞大爆發！陝西兒童再傳接種過期疫苗

家長查詢發現，孩子接種的疫苗早已過期。（取自微博）

2018-08-04 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國製造的假疫苗問題愈演愈烈，繼長春長生、武漢生物的醜聞後，陝西商洛市近日又傳出多宗兒童接種過期「麻腮風疫苗」等，當地政府已聯同市立藥品監督管理局、公安部門成立專門小組介入調查。

綜合中國和香港媒體報導，陝西省百度、天天快報多個網路論壇3日出現名為「疫苗兇猛！陝西商洛發現多例兒童接種過期疫苗，人數還在增加」的爆料文章，文中指當地多名兒童接種過期「麻腮風疫苗」，即麻疹、流行性腮腺炎、風疹（德國麻疹）三合一疫苗。

從網上流傳的「針卡」及民間疫苗平台查詢結果顯示，最初是一名家長發現，孩子在2018年3月1日接種由「上海生物製品研究所有限責任公司」生產、批號為201601013的麻腮風疫苗，有效期限為2017年7月14日，早已過期半年。

接著，其他家長如法炮製逐一查詢疫苗情況，竟發現自2015年起，孩子接種的全是過期疫苗，當中包括乙型肝炎疫苗（B肝疫苗）、卡介苗、脊灰疫苗、麻腮風疫苗等，同時也發現有長春長生公司批號201603007-02的「百白破疫苗」（即百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗），有效期為2018年3月6日，但孩子是在4月27日接種，過期超過1個月。

隨著醜聞曝光，大批網友留言熱議，也再度引發更多家長恐慌，急忙查詢自家孩子接種的疫苗有無問題，不料竟發現有「根本無法查詢的疫苗」，例如，「A群流腦疫苗」及「乙腦減毒活疫苗」的生產商和實際有效期限，即查詢不到相關資料。