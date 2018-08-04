3家外航官網 仍將台灣列為國家

目前唯一一家將台灣獨立於中國以外列出的是馬來西亞亞航（Air Asia）。（法新社）

2018-08-04 14:58

〔中央社〕在中國大陸逼迫外國航空公司修改台灣的名稱後，中媒報導，中國網民點名亞洲航空、越南航空、獅子航空，仍在其官網部分欄位將台灣列為國家，「明目張膽挺台獨」。

參考消息網報導，3日有大陸網民指控，在世界各大航空公司官網紛紛把台灣列入中國名下後，目前唯一一家明目張膽把台灣獨立於中國以外列出的，就是馬來西亞亞航（Air Asia）。

報導指出，在亞航官網首頁中的「機場和航站樓」一欄，台灣仍與中國、中國香港、中國澳門並列在地點列表；台灣二字看上去「格外扎眼」。

報導指亞航先前為了改名很忙，3月，亞航官網原本將台灣改為中國台灣，但在台灣民航局抗議後，5月又取消對台灣加註中國。後來在7月25日最後期限的一波整改，再於台灣之前加上中國。

網民並指控用手機瀏覽器登入越航官網，在選擇地址一欄，發現台灣還是和其他國家並列。用電腦登錄網站時，在「選擇區域和語言」欄中，在香港和台灣後，均標註中國；但用手機登入時，中國、香港、台灣並列出現，且香港和台灣均沒有標註中國。

報導還指越航的訂票頁面裡，中國所有城市都被歸入東北亞，只保留城市名。而在「機場地圖」一項，中國大陸城市均標註國家，但是香港未標註中國，台北更是被標註為Taiwan，R.O.C（中華民國）。

報導也指以手機瀏覽器進入印尼的獅子航空（Lion Air）官網，地址欄中只有澳門標註了中國，但和中國並列的香港、台灣則未有任何標註。

報導認為，即使中國稱「44家航空公司基本完成整改」，但現在談勝利或許還言之過早。這場改名行動中，某些外航只是在玩一場自欺欺人的文字遊戲。

報導點名日本全日空、日航，美國聯航、達美及美航，幾乎都沒有直接在地址欄中將台灣加註中國，而是選擇對所有中國城市和地區都不標註中國。