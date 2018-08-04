瘋狂自慰迪卡儂鬧水災... 亞裔白衣長髮妹遭起底

法國大型連鎖運動用品迪卡儂國外某分店，一名亞裔臉孔的女子在店內瘋狂自慰。（圖擷取自推特）

2018-08-04 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕法國大型連鎖運動用品迪卡儂國外某分店，一名亞裔臉孔的女子在店內瘋狂自慰，3度面對鏡頭潮吹，而且全程背對一名男性顧客完成。事後女主角遭網友起底，她是一名知名的情色實況主。

綜合媒體報導，這段34秒的色情影片，在微博和推特上瘋傳，被稱為「迪卡儂潮噴門」。影片中一名穿著白色上衣、黑色短裙的長髮亞裔女子，坐在迪卡儂店裡的椅子上，張開白皙雙腿，伸手到私密處自慰，還不忘環顧四周，最後不忘用手「品嘗」。

這名24歲的女子為知名日本籍情色直播主，她在網路上自稱Tia，在直播網站上使用和直播程式連結的按摩棒，接受斗內（贊助）後就會處發震動，吸引粉絲的贊助。

她在網路上被稱為「電擊潮吹女神」，經常在公開場合大膽露出，做出誇張的高潮、痙攣、潮吹表演。但也有網友說，她的高潮、痙攣都是演出來的。

女子在全程背對一名男性顧客完成自慰。（圖擷取自推特）

女子自慰完不忘「品嘗」。（圖擷取自推特）

這名24歲的女子為知名日本籍情色直播主。（圖擷取自推特）