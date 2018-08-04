美退役軍人投票給川普 間接害老婆被遣返...

Alejandra Juarez（左）因非法移民身分被迫遣返回國，與家人分開。（美聯社）

2018-08-04 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普競選期間以打擊非法移民作為號召，吸引選民支持，上任後也確實採取零容忍政策，但也因不少家庭遭到拆散，反引發猛烈批評，現在更出現諷刺一幕，一名投票給川普的退役美軍，其妻子也因為非法移民身分遭到遣返。

綜合外媒報導，Alejandra Juarez因為身處的環境充斥暴力事件，在20多年前從墨西哥非法入境美國，3年後與他的丈夫Cuauhtemoc結婚，定居於佛羅里達達文波特，兩人育有16歲和9歲的女兒，如今卻因為川普的零容忍政策，一家人得在當地時間週五於奧蘭多國際機場分離。

Cuauhtemoc是一名美國海陸退役軍人，同樣在墨西哥出生，童年時來到美國，在被派遣到伊拉克前成功入籍，他承認自己是一名保守派人士，並在2016年美國總統大選中投票給川普，沒想到自己的妻子卻因零容忍政策遭遣返，他也為此寫信給川普，希望能夠暫緩這道命令。Alejandra說，「我以非法身分來到美國，我對此感到羞愧，我知道這樣的行為並不正確，但這是我所能想到的唯一方法，來遠離我當時所生活的環境，我認為這救了我一命。」

Alejandra的16歲女兒對此也感到相當痛心，強調她的母親是一名好人，並非罪犯，甚至情緒激動大罵政府、掩面痛哭。佛州民主黨眾議員Darren Soto在這段期間協助Juarez一家，他也為無法讓Alejandra留下道歉，強調他們將就此案持續向政府施壓。Juarez一家人的律師表示，雖然Alejandra的女兒們不久後會啟程到墨西哥陪伴母親，但Alejandra在當地無處可去，也任何人可以依靠。