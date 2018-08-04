悲！越戰老兵為保護孫子射殺入侵者 警察趕到反將他擊斃

美國科羅拉多州奧羅拉市警察擊斃保護家人的越戰老兵，警察局長梅茨（Nick Metz）說明案情。（美聯社）

2018-08-04 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州奧羅拉市傳出一起悲劇，越戰老兵布萊克（Richard Black）住家遭到歹徒入侵，為了在半夜裡保護家人和孫子的安全，他持槍射中對方，警方抵達後卻把布萊克當作嫌犯並將他擊斃。

據《CNN》報導，奧羅拉警察局長梅茨（Nick Metz）表示，當警員到達案發現場時，民宅外站著許多人，當中包括布萊克的妻子珍妮特（Jeanette），她提醒警察自己丈夫有一把槍。

緊接著屋內傳出槍聲，布萊克一手持槍一手拿著手電筒走了出來，警員喊了好幾次「放下槍枝、雙手舉高」，不過布萊克沒有照做，他拿起了手電筒往前想看清楚，就在這時警方連開四槍將布萊克射倒，越戰老兵就這樣送醫急救無效身亡。

在入屋調查時，警察發現浴室內有具遺體，後來證明是26歲的哈珀（Dajon Harper），他深夜撞開了布萊克家中大門，把布萊克11歲的孫子拖進浴室打，奶奶珍妮特急忙打電話報案，向警方說明有入侵者在浴室傷害她孫子，滿地都是鮮血，而爺爺布萊克為了救出孫子，就開槍幹掉哈珀，最後卻被當成了歹徒。

目前檢察官已著手徹查此案，梅茨對此表示，擊斃布萊克的警察本身也是退伍軍人，當他發現自己殺掉的是一名老兵，而且是為了保護家人的老兵，他也深深受到了打擊。