小時候害羞乖巧 賓拉登母首曝兒子成恐怖份子轉捩點...

奧薩瑪賓拉登。（美聯社）

2018-08-04 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織「蓋達」前領導人奧薩瑪賓拉登，在2001年發動911恐怖攻擊震撼全球，恐怖份子形象深植人心。賓拉登的母親近日接受外媒專訪，首度談論對兒子的看法，強調賓拉登原先是一名乖巧害羞的孩子，但在進入大學之後一切都變了樣。

賓拉登母親Alia Ghanem在沙烏地阿拉伯吉達自宅接受英國《衛報》專訪，Ghanem在賓拉登出生3年後與丈夫離婚，她說，賓拉登小時候是一名「害羞的好孩子」，卻在就讀大學時遭到校內兄弟會的「洗腦」，開始參與一些宗教狂熱活動。

家人與賓拉登最後一次見面是在1999年，此時他已是全球欲除之而後快的恐怖份子，被問到首次得知兒子成為一名「聖戰者」的感覺為何，Ghanem直言，「我們非常沮喪，我不希望這樣的事情發生，為何他願意這樣拋棄一切？」

賓拉登的兄弟提到，當他們聽聞賓拉登發動911攻擊後深感震驚，他的家人也因此受到牽連，隨即遭政府審問，並且限制他們的行動，「無論男女老少，我們都對他的行為感到羞愧，也知道我們將會面臨悽慘下場，在國外的家人們也都回國。」

美國海豹部隊於2011年突擊賓拉登位於巴基斯坦的豪宅並將其斃命，現場的其他4人也遭擊斃，最終在美國航母上為他舉行伊斯蘭葬禮並海葬。