劉曉波夫妻摯友 中國流亡作家獲頒「不畏迫害作家獎」

2018-08-04 11:38

〔即時新聞/綜合報導〕曾協助劉曉波遺孀劉霞離開中國軟禁的旅德中國作家廖亦武,日前被美國瓦茨拉夫哈維爾圖書館基金會授予2018年的「擾亂表面和平,不畏迫害作家獎」(Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk),表彰他不畏強權迫害,堅持人權理念的為人態度。

美國《自由亞洲電台》報導指出,瓦茨拉夫哈維爾圖書館基金會是一個非營利組織,於捷克共和國前總統,著名異議作家瓦茨拉夫·哈維爾去世的隔年在美國成立。該組織設立「不畏迫害作家獎」是為了表彰世界各國那些不畏強權侵害,堅持哈維爾人權理念的異議作家,今年則頒給劉曉波夫妻好友,曾多次發表異議遭中國當局逮捕、關押的旅德作家廖亦武。

該組織在頒獎理由中指出,廖亦武作品中廣泛涉及中國最敏感的政治歷史問題「六四天安門事件」,因而遭當局多次逮捕,然而廖的作品仍透過檯面下的管道在中國民眾中廣泛流傳,其中以《大屠殺》一詩影響最為廣大。

廖亦武接受《自由亞洲電台》訪問時表示,這次獲頒此獎意義重大,代表中國與世界產生一種連接,「是(中國)與歐洲歷史,與西方民主自由的普世價值聯繫的最緊密的一個獎項」。