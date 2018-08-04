德憲法法院：否認猶太大屠殺非憲法保障言論自由

2018-08-04 00:38

〔中央社〕正在獄中服刑的德國89歲「納粹嬤」海佛貝克，今天在司法挑戰中遭遇挫敗。德國憲法法院重申，否認猶太大屠殺罪行並不在憲法的言論自由保障範圍內。

海佛貝克（Ursula Haverbeck）堅稱，指控德國納粹大規模屠殺數以百萬計的猶太人和其他人種，「只是一種看法」，「歷史並未證明」奧斯威辛（Auschwitz）是死亡集中營。她因此遭判刑，並自5月開始服刑。

德國法律規定，否認希特勒（Adolf Hitler）政權犯下種族滅絕罪行，是非法行為。希特勒的納粹政權單是在波蘭占領區的納粹德國奧斯威辛－比克瑙集中營（Auschwitz-Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp），就奪走約110萬條人命，其中大多是歐洲的猶太裔。

德國憲法法院（Constitutional Court）今天裁決，「懲罰否認納粹種族滅絕罪名，基本上符合德國基本法第5條第1項（保障言論自由）規定」。

憲法法院在裁決中指出，「散播經證明為不實的主張和蓄意謬誤的意見」，並不受言論自由保障；否認猶太大屠殺「違反和平公共辯論的限制，象徵公共和平的崩潰」。

海佛貝克曾是一處極右派培訓中心的主席，該中心因散播納粹文宣，2008年被勒令關閉。海佛貝克去年10月因8項煽動罪名被定罪，被判2年徒刑。

海佛貝克過去曾因否認納粹犯下種族滅絕罪行而數度被判刑。