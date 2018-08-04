可口服或外用！男性避孕凝膠、藥丸 排定上市期程

主要研究員、加州大學洛杉磯分校的王博士指出，避孕凝膠主成分為睪丸素與黃體素，為不讓女性與兒童接觸到，適合讓男性每天抹在肩膀，迅速讓皮膚吸收並逐漸釋放到體內，能排除情緒起伏不定的副作用，也可抑制精子活動力。（法新社）

2018-08-04 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生研究院（NIH）資助的男性避孕藥研發計畫傳出好消息，經過為期6個月的避孕凝膠與口服避孕藥人體試驗後，證明2種形式的避孕藥都安全有效，目前也排定上市的時程。

根據《每日郵報》報導，非營利研究機構「LA Biomed」開發男性避孕藥，目前外用凝膠與口服避孕藥均通過初步試驗，美國衛生研究院也提供了下一階段的研發經費，讓該機構在全球9個據點擴大人體試驗規模，驗證藥品的可靠性與安全性，預計在2028年讓藥品開始販售。

主要研究員、加州大學洛杉磯分校（UCLA）的王（Christina Wang）博士指出，避孕凝膠主成分為睪丸素與黃體素，為了不讓女性與兒童接觸到，因此適合讓男性每天抹在肩膀，迅速讓皮膚吸收，逐漸釋放到體內，能排除情緒起伏不定的副作用，也可抑制精子活動力。

研究機構將在北美洲、南美洲、非洲、歐洲等地的9個研究中心，擴大男性避孕凝膠的人體試驗，「我們研發口服藥完只是基於安全性考量，但它也已通過檢驗」，希望能藉由美國衛生研究院資助的機會，開發女性注射式避孕法，讓女性每3個月注射藥物以阻絕受精的可能性。