釋放染寄生菌改良蚊子 澳洲政府成功消滅登革熱

澳洲政府自2014年起，在昆士蘭州東部珊瑚海沿岸的湯斯維爾城，釋放帶有細菌的改良式蚊子到野生環境繁衍，4年過後發現這段期間整個昆士蘭州的本土登革熱病例為零，而在2010年到2014年間，該州有54起本土登革熱病例。（美聯社）

2018-08-04 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府自2014年起，在昆士蘭州東部珊瑚海沿岸的湯斯維爾城（Townsville），釋放帶有細菌的改良式蚊子到野生環境繁衍，4年過後發現這段期間整個昆士蘭州的本土登革熱病例為零，而在2010年到2014年間，該州有54起本土登革熱病例。

根據《每日郵報》報導，澳洲墨爾本蒙納許大學（Monash University）的歐尼爾（Scott O'Neill）教授主持這項計畫，以每人15美元（約台幣459元）的成本，在約有16萬7800位居民的昆士蘭州，釋放被沃爾巴克氏體（Wolbachia）寄生的蚊子，蚊子被寄生後會對登革熱病毒產生抵抗力，進而無法傳播疾病。

歐尼爾教授指出，當地民眾與學生們相當積極參與計畫，他們自行培育帶有沃爾巴克氏體的蚊子，使之加速與當地病媒蚊交配，讓牠們生下的後代均帶有阻斷登革熱病毒的微生物，希望能在世界其他大城市釋放改良後的蚊子，使計畫成本降低到每人1美元（約台幣）30元。

歐尼爾提到，目前尚有巴西、越南等登革熱疫情嚴重的11個國家，與此計畫接洽中，「我們認為，這個計畫適合其他城市」，但效果會遷就登革熱疫情的嚴重程度，成效不見得會與昆士蘭州一樣。