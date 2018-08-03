美少年破壞公物 法官判他去清動物大便

2018-08-03 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州知名的創意法官奇柯內蒂（Michael Cicconetti）近期有做出了一個富含教育意義的判決，日前有名少年酒後鬧事，大肆破壞公共物品，還推倒一個流動廁所；奇柯內蒂法官因為認為他的行為像「野獸」，最後罰他去幫動物「鏟屎」，如此罪罰相稱的「非典型判決」引起外界關注。

綜合外媒報導，18歲的年輕人貝利·托夫（Bayley Toth）日前跟朋友飲酒狂歡後，跳上一輛箱型車上，還在上面擺了一個三角錐，之後還推倒一個流動廁所，接著不但用籃球砸掉裝設在公園的無線分享器外，還把兩個救生衣丟到河裡，其中一個最後還搞丟。

貝利這些誇張的惡搞全被監視器錄下，被當局依毀損財物罪告上法院，面臨120天的有期徒刑；不過負責審理此案的法官奇柯內蒂認為有個更好的方法可以「教訓」他；奇柯內蒂法官給貝利兩個選擇，一個是去監獄關120天，而第二個是「既然你的行為像個野獸，那你就去當地的市集活動現場，跟在動物後面清糞便，活動結束後還要把所有糞便清掃乾淨。」

最後貝利選擇去幫動物清大便以避免被關入監獄；而除此之外，奇柯內蒂法官也另外判他必須賠給公園284.83美元（約新台幣8700元），進行社區服務40個小時，還得去社區大學進修6學分的課程，奇柯內蒂法官同時指派他媽媽為「緩刑監督官」，確保他會完成所有的懲罰。

針對這些罪罰相稱的「非典型判決」，奇柯內蒂法官表示，我覺得這是讓人們在下次犯錯前，能先仔細想想的最好方法；他說，讓像貝利這類的「非暴力犯罪」的人有機會能對社會做出貢獻，而不是只有坐牢而已。

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