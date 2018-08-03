在中國「拼多多」買山寨機 買家實測後快暈倒

中國購物網站「拼多多」推出手機App搶使用率，但其網站上充斥各式低價山寨產品，尤以手機、平板等3C產品居多，被戲稱為「3億人都在用的假貨App」。（路透）

2018-08-03 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國購物網站「拼多多」推出手機App搶使用率，但其網站上充斥各式低價山寨產品，尤以手機、平板等3C產品居多，被戲稱為「3億人都在用的假貨App」，中國媒體對此實測購買假貨，才發現為何拼多多董事長黃崢稱「冒牌山寨商品不是假貨」。

中國媒體從拼多多網站上，購買僅需498人民幣、貌似OPPO旗下的「R11」智慧型手機，換算成台幣只要2229元，與市面上販售的正版相比價差1萬元左右，但網站上特別註明該手機規格含曲面螢幕、內建128GB儲存容量，且還是2K高解析度手機，採用10核心處理器。

不料等手機送到之後，拆開發現其外觀與網站上圖片相去甚遠，僅有底部的橢圓形按鈕與OPPO R11無異，且機身上連品牌標籤都沒有，中媒戲稱賣家聰明，「你說我山寨誰了啊？」，機身主相機所號稱的雙鏡頭，竟有1個只是「裝飾品」，且連機身下方的揚聲孔都只有打洞，並沒有播音功能。

網站上標明該手機配有聯發科X25十核心處理器、2K螢幕與128GB記憶體、1600萬畫素主相機，實測後發現它使用的事實上是聯發科6737低階處理器，螢幕解析度僅有540X960，連主相機解析度都只有190萬畫素，誇張的是記憶體僅有16GB。

實測人員另在手機中下載中國手機性能檢測App「安兔兔」，打開後發現上頭顯示的技術規格均與網站上註明的無異，但其實賣家早就在手機裡安裝特製版的「安兔兔」，因此App版本依舊停留在舊版，就算前往官網下載最新版本，點開後系統執行的依舊是賣家安裝的特製版App。

瞄準中低階客群 拼多多董事長為假貨開脫

中媒分析指出，許多鄉鎮民眾因無力購買高階品牌，因此選擇拼多多上的各式假貨，但由於這些產品均未有明確品牌，且出貨地、製造商等資訊均不詳，增添安全性方面的疑慮，且網站上還有許多山寨版的家電與日用品，因此呼籲當局不能讓拼多多成為假貨集散地。

拼多多董事長黃崢認為，山寨並不是假貨，從價值觀的角度來說，儘管這些山寨品不夠本分卻想佔知名品牌便宜，但不代表它們質量不過關，這和假貨是兩回事，但也坦言，山寨問題當前確實比假貨嚴重，但不同品項仍有先後順序，對人身安全有疑慮的手機等貼身產品就應先優先處理。

拼多多假貨風波，使其7月26日才在美國納斯達克上市的股票重挫，美股8月1日收盤，拼多多在當天收在20.31美元，重挫逾1成，市值在247億美元左右，與上市日當天創下的市值300億美元相比，1天之內市值蒸發約53億美元。

中國媒體從拼多多網站上，購買僅需498人民幣、貌似OPPO旗下的「R11」智慧型手機，不料等手機送到之後，拆開發現其外觀與網站上圖片相去甚遠。（圖擷取自微信）

機身主相機所號稱的雙鏡頭，竟有1個是以塑料做為裝飾，且連機身下方的揚聲孔都只有打洞，並沒有播音功能。（圖擷取自微信）