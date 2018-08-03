美官員批中湄公河上游建壩 中反嗆：言論別有用心

中國地質專家在寮國和泰國邊境的湄公河上進行調查。（路透檔案照）

2018-08-03 21:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）2日展開馬來西亞、新加坡、印尼三國訪問，期間將主持「湄公河下游倡議」部長級會議。一名國務院資深官員在行前記者會表示，中國在湄公河上游興築水壩等舉措，對下游國家產生不利影響；中國外交部則回嗆美方言論「別有用心」。

根據美國務院官網，一名資深官員2日在前往吉隆坡的班機上，與媒體談及此次出訪的重點，指國務卿龐皮歐將在出席東亞合作系列外長會議期間，與緬甸、柬埔寨、寮國、越南和泰國等五國外長就「湄公河下游倡議」展開會談，進一步擴大美方與各國有關湄公河水文數據計畫的合作。

當媒體問及，部分國家把湄公河生態和資源困境歸咎於氣候變遷，龐皮歐是否會就此與各國討論時，該名國務院官員回應道，下游國家是受到湄公河上游「所發生的事情」影響，接著又明確表示湄公河發源於中國，指中國在上游修建大壩等舉措，對下游國家產生不利影響，下游各國必須妥善應對。

然而，中國外交部發言人耿爽3日在例行記者會上批評，美方官員的言論毫無根據、別有用心，並聲稱中方一直與下游國家保持密切溝通，致力共同開展水文訊息共享、防洪抗旱等合作，包括瀾滄江的水電梯級開發「調豐補枯」等計畫，「中方的真誠幫助得到下游國家的高度評價」。針對美國將召開「湄公河下游倡議」部長會議，耿爽稱希望域外國家發揮建設性作用，而非製造分歧和障礙。

湄公河幹流全長4180公里，為世界第12長、亞洲第7長河流，發源自中國青海省，流經中國西藏自治區和雲南省，以及寮國、緬甸、泰國、柬埔寨和越南，於越南胡志明市以南省份流入南海，是亞洲最重要的跨國水系。