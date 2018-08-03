首張「蓮霧保單」開賣 南州神農獎果農也來投保

天有不測風雲，蓮霧經常因天氣因素落果重創，現在已經有「蓮霧颱風豪雨險」可投保了。（記者陳彥廷攝）

2018-08-03 22:50

［記者陳彥廷／屏東報導］金管會上個月核定國內首張「蓮霧颱風豪雨險」，今天保險公司派員到南州地區農會，現場為農民解說保單並正式接單，反應熱烈，預估有近40人簽約；曾獲「神農獎」的果農蔡順得則是全台最早簽約的地主之一，他說，政府顧及到農民真正心痛的天災也開發出保險，「天有不測風雲」，人根本無法預期，早就決定要投保。

屏東蓮霧產量佔全國7成以上，但近年產星經常受氣候異常重創，農民辛勤卻血本無歸，屏東縣政府與台灣產物保險開發蓮霧氣候指數型保險，首張保單適用鄉鎮為高樹、鹽埔、內埔、南州、林邊、佳冬、枋寮鄉及東港8個鄉鎮。

保單以颱風風速參數、降水量參數為主險，附加寒害溫度險，風速參數以屏南東港及屏北鹽埔為中心的半徑60公里區域，若有颱風路徑通過，且颱風近中心10分鐘平均風速大於每小時103公里即起賠；降水量參數險屏南以枋寮、屏北以鹽埔觀測站公布連續5日累計降水量，大於600毫米即起賠。寒害溫度險則以氣溫「連續」低於攝氏10度達8小時為門檻。

種有近2公頃蓮霧的南州果農蔡順得，是全台最早的保戶之一，今天他也請來產銷班班員響應要保，他說，颱風、西南氣流難以預料，果農吃虧以往只能無語問蒼天，現在保險只要數據超過就理賠，而風速險是由日本氣象廳的颱風路徑，每週一次公布，加上不用現勘，補償損失快速許多，且政府補助最多達75％保費，當然力挺政策。

不過，農友要保以風速雨量險為主，一致認為屏東只要一出太陽就回溫，寒害溫度附險的標準就算是105年的霸王寒流，也不過才搆到最低門檻，因此乏人問津；但也有另一派農友認為，颱風行經保險限定區域的機率不大，雨量險較合理，但也只能回收自付保費，政府所補助保費將被保險公司「回收」，因而未投保。

屏東縣政府說，補助款最高就是4.5萬元，若超過補助款，農民願意自付，每公頃保額最高可達69萬8149元，總保費達11萬1704元，扣除政府補助的4.5萬元，農民需自付6萬6704元，首場說明會南州場反應超出預期，預估將會有近40公頃農地要保。官員說，8鄉鎮將至少一次會請保險公司親赴現場推廣、接單，買了保險也不用擔心農業天然災害現金救助取消，目前為雙軌並行制，農民可在考慮權衡後加保。