研究：常用美顏相機APP 可能會罹患心理疾病

現代人常常使用修圖軟體或美顏相機，讓自己的相片看起來更完美，但美國最新的1項研究發現，這些修圖功能可能會誘發心理疾病「身體畸形恐懼症」，甚至因此去整形。（資料照，路透）

2018-08-03 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕現代人常常使用修圖軟體或美顏相機，讓自己的相片看起來更完美，但美國最新的1項研究發現，這些修圖功能可能會誘發心理疾病「身體畸形恐懼症」（Body Dysmorphic Disorder），甚至因此去整形。

綜合外電報導，美國波士頓大學醫學院的研究人員8月2日在《美國醫學會雜誌・面部整形外科學卷》（JAMA Facial Plastic Surgery）上發表研究結果，指出由於修圖軟體與美顏相機的普及，人們覺得「完美」的長相不再是雜誌上遙不可及的明星，而是修過圖的自己，讓越來越多人患上心理疾病「身體畸形恐懼症」，甚至會拿自己修圖後的照片，作為整形的範本。

根據統計數據，美國去年有55%的整形醫生遇到過為了「讓自己的自拍更好看」而整型的病患，但在2013年，只有13%的整形醫生遇過有這種要求的病患。研究人員也表示，「身體畸形恐懼症」的患者就算進行了整形手術，也只是治標不治本，患者應該進行心理治療。

「身體畸形恐懼症」是一種扭曲自我形象、特別注重外貌的心理疾病，會伴隨重度憂鬱、社交恐懼症等。