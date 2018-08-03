狂！美男在議會提案「按摩GG合法化」 後方阿伯嘴角上揚

男子在議會上拿著稿子不斷宣讀自己的意見，後方老伯難掩笑意，頻頻竊笑。（圖擷自YouTube。）

2018-08-03 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子最近在堪薩斯州的勞倫斯市議會上大膽提案修法，主張讓按摩店能合法對顧客提供私處按摩服務。後面老伯看似在強忍笑意，不過嘴角還是幾度上揚，逗趣模樣令人莞爾。

影片中，男子在議會上拿著稿子不斷宣讀自己的意見，他提到，只要政府禁止某些事情，就會讓人們必須透過黑市來達成目的，而黑市就是造成社會混亂的主因。他也舉毒品為例，在大麻合法之前，人們必須透過黑市來購買大麻，然而黑市所賣的大麻品質堪慮，常常有被加料的情形發生。然而在某些州大麻合法後，就較少聽到這樣的消息了。

因此，這名男子認為，同樣的道理也適用於賣淫。政府應該讓有照按摩師能合法的按摩顧客的生殖器。他提到，「只要雙方同意，有何不可！」政府都已經容許客人裸體接受按摩師按摩私處以外的全身部位，也同意直腸科醫生每天將手指、儀器伸進病患體內，何必又要禁止按摩私處的行為？

最後男子說到，這樣的法令是某群人將自己的道德標準施加到所有人的身上，如果一個成人需要私處按摩服務，而另外一個成人願意提供服務，以獲取金錢收益，那就讓他們交易，因為這代表自由主義與資本主義，也是美國立國的基礎，如果有人對這種按摩有意見，那就不要去，讓那些想要做的人去做！

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