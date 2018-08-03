賈伯斯冷漠無情？ 女兒新書揭露矛盾疏離父女情

蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）生前不為人知的父女情，女兒麗莎（Lisa Brennan-Jobs）將在9月出版的回憶錄《Small Fry》中揭露。（美聯社）

2018-08-03 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的女兒麗莎（Lisa Brennan-Jobs）9月將出版回憶錄《Small Fry》，書中寫到賈伯斯與麗莎之間生疏冷漠的情感。

根據《美聯社》報導，麗莎的媽媽克莉絲安（Chrisann Brennan）與賈伯斯結束一段5年的情感後，才發現自己懷孕了。麗莎透露，賈伯斯一開始拒絕承認麗莎是他的女兒，直到麗莎做了DNA鑑定，法院才宣布這個事實。

就在法院宣布他們的父女關係的4天後，蘋果上市了，賈伯斯的身價一夕暴增到2億美元。然而，此時的麗莎與克莉絲安卻沒有固定住所，靠著朋友輪流接濟，過著顛沛流離的生活。

麗莎並不憎恨父親，但有時還是會被賈伯斯尖酸的言詞刺傷。麗莎有一次問賈伯斯，可不可以將舊車留給她開，卻遭賈伯斯尖銳回絕：「絕對不行。」、「妳什麼都得不到，聽懂了嗎？」

「他的聲音彷彿刺穿了我的胸膛。」麗莎回憶道。儘管賈伯斯後來向她道歉，不過，麗莎永遠記得賈伯斯當初所說過的話。

賈伯斯一個月只會探視麗莎一次。儘管父親如此冷漠，麗莎還是對這位「億萬富翁」爸爸深深著迷。「他與其他的父親不同，他散發著一種神秘的氣息。他出現在我的生命中，即使一個月只有一次，我也比其他人來的幸運。」