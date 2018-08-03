30米瘋狗巨浪撕裂船艦 科學家破解百慕達之謎

高達30公尺的瘋狗巨浪可以輕易地擊沉大型船艦，此為示意圖。（擷取自YouTube）

2018-08-03 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕位於北大西洋的百慕達三角，從上世紀40年代起就有傳聞指該海域常發生神秘失蹤事件，隨著越來越多科幻作品取材及傳媒廣加報導，「魔鬼三角」之名不脛而走，如今有科學家打造一系列曾在該海域失蹤大型船艦的模型，發現該海域出現過的30米巨浪可以輕易地將船吞沒。

綜合外媒報導，由英國海洋科學家組成的一支研究團隊，協助英國「第5頻道」（Channel 5）拍攝的紀錄片《百慕達三角之謎》設計並執行實驗。海洋學家們仿造曾消失在該海域的著名船艦，打造了一批模型船，其中包括在1918年失蹤，全長542英呎（約165公尺）的美國海軍運煤船「獨眼巨人號」（USS Cyclops AC-4）。

科學家在模擬實驗中發現，該海域曾數度被觀測到30公尺高的瘋狗巨浪（rogue wave），有能力將大型船隻輕易擊沉，而且體型越大的船艦，越難與這種巨浪對抗後倖存。南開普敦大學海洋與地球學家巴克薩爾博士（Dr. Simon Boxall）表示，面對巨浪時，小型船隻有機會在浪上航行而不至傾覆，但大型船隻噸數重且吃水深，往往直接被大浪重擊撕裂而迅速沉沒。

至於這種險峻如峭壁瘋狗巨浪的形成原因，巴克薩爾博士解釋說，百慕達三角海域的三個端點都有可能形成風暴，進而產生超過10公尺高的巨浪，若不同浪潮在特定地點接觸時，將有可能相互疊加成30公尺高的超級巨浪，這時若有船艦在其中航行，就有可能發生船難，同時由於船艦下沉速度極快，不易被其他船隻觀測，才漸漸演變出「神秘消失」的傳聞。