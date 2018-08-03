建軍節打破慣例未晉升上將 外媒：習近平與軍方角力

外媒指出，習近平正與解放軍高層進行政治角力。（歐新社資料照）

2018-08-03 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕本週三（8月1日）是中共解放軍建軍91週年，中國最高領導層卻相當低調，中國官媒並未報導習近平當天的行程，更打破慣例未晉升上將，外媒分析，這代表習近平正與軍方高層進行政治角力。

美國《自由亞洲電台》報導指出，中共從2013年起，每年建軍節都會舉行晉升上將儀式，習近平去年還親自向獲晉升上將的軍官頒發命令狀，然而今年卻打破傳統，不僅沒有軍方高層獲晉升，中共最高領導層在建軍節當日連相關行程都異常低調，引發外界關注。

《自由亞洲電台》引述各界看法分析指出，在習近平心腹，政治局常委栗戰書上月要求黨中央「一錘定音，定於一尊」後，軍方並未掀起預期中的「表忠潮」，引發習近平不滿。習隨後在建軍節前夕下令，要求軍方在今年底前停止經營幼兒園等有償經濟活動，如今又打破晉升上將的慣例，對軍方施壓的態勢相當明顯。

香港時事評論家劉銳紹認為，由於習與軍方的關係建立在互利上，雙方目前正處於政治角力中，習近平身為軍委主席，最近一連串的動作很明顯在對軍方施加壓力，而軍方同時也在觀察，在美中貿易戰不斷失利的狀況下，習近平黨內凝聚力下降的幅度。不過他也認為，目前雙方還在互相評估，關係尚未惡化至攤牌的地步。