美麥當勞爆出大規模食物中毒 15州共確診395個病例

美國麥當勞5月起陸續發生沙拉食物中毒事件，確診病例遍及15州共395人。（彭博）

2018-08-03 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國麥當勞5月起陸續發生沙拉食物中毒事件，如今又增加109例環孢子蟲（cyclospora）感染病患，使得食物中毒確診病例遍及15州共395人。

據《CNN》報導，美國食品藥品監督管理局指出，在395個病例中，至少有16人目前還在住院治療。在食用受污染的食物或水源後，若感染了環孢子蟲將引起腸道疾病，症狀包括頻繁腹瀉和急性腸蠕動、食慾不振、體重減輕、胃痙攣、疼痛、噁心、脹氣和疲勞。也有可能出現嘔吐、頭痛、發燒、全身酸痛等類似流感的症狀。

環孢子蟲引起的疾病，潛伏期約一週或更長的時間，發病後可以持續幾天到幾個月，患者有時會感覺好了一些，但之後有可能會再次惡化，可以利用抗生素來進行治療。

食物中毒病患遍及美國15州，包括康乃狄克州、佛羅里達州，愛荷華州，伊利諾州、印第安納州、肯塔基州、密西根州、明尼蘇達州、蒙大拿州、內布拉斯加州、俄亥俄州，南達科他州、田納西州、維吉尼亞州和威斯康辛州。

不過，康乃狄克州、密西根州、田納西州和維吉尼亞州的患者，是在旅行時於伊利諾州購買了沙拉；佛羅里達州的患者，則是在肯塔基州購買了沙拉。

美國食品藥品監督管理局表示，在麥當勞沙拉供貨商Fresh Express的包裝上，測到環孢子蟲的陽性反應，因此流行病學的證據表明，從麥當勞購買的沙拉可能是環孢子蟲感染的來源。

美國麥當勞對此指出，傳出食物中毒案例的分店，原本的沙拉都已經下架，並更換了沙拉供貨商。Fresh Express則強調，目前已預防性召回在外販售的沙拉。