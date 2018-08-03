悲！沙灘上發現海豚遺體 解剖後驚覺牠懷孕並遭槍殺

美國密西西比州一隻寬吻海豚疑似擱淺死亡，解剖後才發現牠是遭到槍殺，體內還懷有足月的海豚寶寶。寬吻海豚示意圖。（法新社）

2018-08-03 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕是誰那麼狠心？美國密西西比州一處沙灘上，4月時有人發現一隻寬吻海豚疑似擱淺死亡，通報給海洋哺乳動物研究所處理，因為海豚外表沒有明顯傷痕，所以並沒有馬上進行解剖。直到7月時，該單位人員對海豚展開屍檢，赫然發現牠是遭到槍殺，體內還懷有足月的海豚寶寶。

據《紐約時報》報導，獸醫在這隻即將臨盆的海豚肺部發現一顆子彈，判斷是槍傷導致一屍兩命，目前相關單位已提供1萬1500美元（約新台幣35萬元）的懸賞，希望知道內情的民眾能提供破案資訊。

美國國家海洋暨大氣總署的資料顯示，從佛羅里達州到德克薩斯州，自2002年以來已發現21隻海豚死於槍傷，另外2隻被用箭射殺，還有1隻被螺絲刀砍殺。

為何有人會傷害海豚？寬吻海豚保護員霍斯特曼（Stacey Horstman）表示，當人們向野生海豚餵食食物時，海豚就學會接近船隻，並教導小海豚跟著做，有時會將頭伸出水面，張開嘴向人類要吃的。

不過，當海豚靠近船隻時，偶爾會從漁具上搶奪漁獲，導致漁民決定報復。霍斯特曼說，在過去發生的殺害海豚案件中，有一些犯案者就是漁民。