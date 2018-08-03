近在眼前！外媒驚爆俄國女間諜 潛伏美大使館十年...

媒體爆出一名在美國大使館工作數年的俄國間諜，直到去年才被發現開除。（路透）

2018-08-03 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美俄檯面下的間諜戰至今持續上演，有資深官員向媒體透露，一名在美國駐莫斯科大使館工作超過十年的員工，竟被發現是俄國間諜，當局已在去年將她開除。

根據《衛報》報導，一名俄國籍女子受雇於美國特勤局長達數年，擁有進入官方內網和電郵系統的權限，讓她能夠獲得內部資訊，包括美國總統、副總統的行程。直到2016年美國務院區域安全辦公室（RSO）的兩名調查員，在進行例行性安全檢驗時才將她揪出，得知她會與俄國聯邦安全局（FSB）固定會面。

報導提到，RSO在去年1月向美駐莫斯科使館通報這項消息，但未避免事態進一步擴大，特勤局並沒有採取全面內部清查，最後決定在去年夏天撤銷該名間諜的安全許可，並讓她默默離職。

報導引述消息來源指出，特勤局想用開除她來掩蓋可能造成的破壞，但傷害已經造成，特勤局高層並沒有實施內部調查來評估影響，並觀察她是否會招募其他人來提供她更多情報，現在只有藉由外部調查才能知道該名間諜所造成的傷害有多大。

國務院拒絕評論此事，稱他們不會對個別指控做出評論，也沒有任何資訊能夠提供；特勤局則發出聲明強調，該名女子任職時並沒有獲得國家安全資訊的機會。