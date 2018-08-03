美研究：僅26％男性勃起幅度逾4公分 平均長度是......

美國加州大學爾灣分校（UC,Irvine）發布最新研究指出，只有26%的男性陰莖會在勃起後，伸長超過4公分的幅度，且未勃起時看起來較小的陰莖，勃起表現更為亮眼，研究發布在《國際陽萎研究期刊》。（路透）

2018-08-03 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學爾灣分校（UC,Irvine）發布最新研究指出，只有26%的男性陰莖會在勃起後伸長超過4公分，且未勃起時看起來較小的陰莖，勃起表現更為亮眼，研究發布在《國際陽萎研究期刊》（International Journal of Impotence Research）。

加州大學爾灣分校科學團隊針對274名有勃起障礙的男性患者進行研究，先測量他們未勃起前的長度，再將血管舒張劑（前列腺素E1）注射在患者的陰莖，測量他們生殖器官膨脹後的高峰值，結果發現74%男性勃起後陰莖平均僅有增加3.1公分，連4公分都不到。

研究指出，26%的男性患者陰莖勃起長度有增加逾4公分，平均增長5.3公分，研究還提到，吸菸或糖尿病並不會影響陰莖的勃起表現，且陰莖勃起前的大小與勃起後的長度並沒有任何關聯，陰莖勃起前較小者，與勃起前大小較大者，通常勃起表現會較亮眼。

研究中陰莖勃起後增加超過4公分的男性，平均勃起長度為15.5公分，勃起長度增加不到4公分的人們，平均勃起長度則為13.1公分，研究補充，陰莖較大的男性對女性而言，會有更好的身體生理形象，且對於生殖器的滿意度更高，也更為性感。

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《國際陽萎研究期刊》