為東奧暖身！日本1000km縱貫接力 福島路段衝衝衝

2018-08-02 23:58

〔駐日特派員林翠儀／東京2日報導〕今年舉辦第6屆的「迎向未來之路 1000km縱貫接力路跑」，正在日本東北大地震受災區熱鬧上路，由於2020東京奧運棒壘球項目確定將在福島舉辦開幕賽，地方大為振奮，希望透過奧運的加持早日完成災區重建。這項路跑預定7日抵達終點東京，全程有1320公里，包括接力選手與陪跑民眾共動員超過1600人。

「迎向未來之路 1000km縱貫接力路跑」活動始於2013年，從青森出發一路往南經過岩手、宮城、福島、茨城、千葉各縣，最後抵達東京都，參加者來自全國各地，以路跑或單車接力，希望藉此加深對災區的認識，見證重建復原的進度。

今年的路跑由東京都單位主辦，開跑日期刻意選在2020東京奧運開幕倒數前兩年的7月24日，除了為東奧暖身，也要彰顯日本政府想藉由東奧促進災區重建的用意。

國際奧委會已於上月開會批准東奧組委會提出的舉行程序，確定棒疊球開幕賽將在福島的吾妻運動場舉辦，聖火傳遞也將從福島開始起跑，東北災區大為振奮。

「1000km縱貫接力路跑」上月24日從青森出發後，昨天抵達福島，今天由里約帕運舉重選手三浦浩及長野冬奧選手萩原次晴領銜，從縣府出發，完成福島縣府至郡山市開成山田徑場約49公里的區間路程，上百名民眾和學童也在縣府集合陪者選手們跑了2公里的路程，雖然路跑時間選在上午9點多，但福島今天烈日當空，大家熱到汗如雨下。