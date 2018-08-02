辛巴威總統大選結果遲未出爐 官方稱即將公布

圖為被當局派駐在最大在野黨「民主變革運動」中央黨部前的鎮暴警察。（美聯社）

2018-08-02 23:10

〔編譯茅毅／綜合報導〕非洲國家辛巴威7月30日舉行總統、國會暨地方三合一選舉，但至關重要的總統大選遲遲未公布結果。根據外電最新報導，辛國執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線」（ZANU-PF）2日自行宣布該黨總統候選人姆納加瓦（Emmerson Mnangagwa）當選。該國選委會表示，大選計票結果預定自當地晚間10點（台灣時間凌晨4點）公布。

在辛國前總統穆加比2017年11月份被罷黜後，以副總統身分繼任的姆納加瓦指稱，為舒緩國內緊張情勢，其政府已與最大在野黨「民主變革運動」（MDC）黨魁兼該黨總統候選人查米薩（Nelson Chamisa）聯繫。而在幾個小時前，姆納加瓦才指控MDC煽動混亂。

查米薩1日即已自行宣布當選，辛國軍方則派部隊駐紮在MDC中央黨部外。支持在野黨的抗議人士走上首都哈拉雷街頭，焚燒輪胎、拆毀交通號誌。士兵發射實彈鎮壓，造成至少3人喪生。

歐盟等國際選舉觀察員呼籲辛國政府儘快公布大選計票結果，延宕公布將徒增外界對當局操弄選舉結果的臆測。辛國相關法律則規定，自投票日起，選委會必須在5日內宣布選舉結果。