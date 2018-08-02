孟加拉學生抗議第5天 全國高中被迫關閉

全國學生在孟加拉進行抗議。（美聯社）

2018-08-02 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉全國學生抗議進行至今已邁入第5天，當局不得不關閉了全國各地的高中，希望能阻止學生們的抗議行動。這起抗議起因是源於7月29日，1輛巴士為了載上幾名在路邊攔車的乘客而不小心撞死了1名男孩與1名女孩。

根據外媒《Rappler》報導，孟加拉的交通部門普遍被民眾認為是腐敗、不受管制而危險的，而隨著兩名學生過世的報導在社交媒體上迅速的傳播，全國對於交通部的怒火彷彿在一夕之間被點燃。

針對此事件，孟加拉1名在交通相關部門工作的部長沙加罕（Shajahan Khan）在近期表示，為什麼2個小孩喪生會引發這麼大的騷動，而前1天印度巴士車禍事故中喪生的33人卻乏人問津？儘管沙加罕在事後隨即道歉，不過他的發言猶如火上加油，使民眾憤怒的情緒越燒越燙。大批民眾湧入社交平台，要求沙加罕辭職下台。

根據當局說法表示，這起抗議活動已經使孟加拉首都達卡癱瘓，並且已經蔓延到達卡以外的地區。當局統計，自抗議以來已經有超過300輛車遭到破壞，甚至有民眾與警方發生衝突。

為避免衝突擴大，今日孟加拉教育部已關閉了全國的高中，同時承諾學生，他們對於道路交通安全的改革要求會被認真考慮。

根據全國運輸與公路鐵路保護委員會的調查，孟加拉去年有超過4200名行人死於道路交通事故，相較於2016年，比例增加了25%。