美國公用事業公司不願為環保擴大投資

2018-08-02 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕儘管美國政府正致力於說服各能源公司加入碳捕集與封存計畫，以降低對環境產生的汙染，不過對於美國公共事業來說，加入此計畫而產生的龐大成本使他們興趣缺缺。

碳捕集與封存是指收集從點源污染（如火力發電廠）產生的二氧化碳，將它們運輸至儲存地點並長期與空氣隔離的技術過程。此技術能對於環保──尤其是遏止全球暖化有極大的幫助。

《路透》近期對美國10間最大的電力公司進行調查，其中的8間公司沒有購買和安裝碳捕集與儲存的計畫，理由顯而易見的是由於此計畫成本太高，而公司也不確定是否有這樣的需求。而另外兩家公司則對此不予置評。

根據了解，美國的發電廠造成的二氧化碳佔了近全國30%的碳排放量。因此美國政府正致力於推出更多政策來吸引電力公司加入碳捕集與封存計畫。然而，儘管美國政府將每捕集1噸二氧化碳可以抵免10美元的稅收補助調整為每1噸35美元，這些電力公司還是沒有任何想要參與計畫的意願。

多家能源公司對《路透》透露，他們並沒有這樣的計畫，而其中洛克山電力公司的發言人史賓賽（Spencer Hall）則說：「碳捕捉與封存的計畫是很有趣的，只是在經濟方面並沒有實質意義。」

對此曾於歐巴馬總統時期在能源部工作的胡理歐（Julio Friedmann）則不滿表示：「我不知道這些公司還在想些甚麼，如果他們只是在等更好的能源環保政策出現，那他們可能會失望。」