吹噓國力超越美國 中國學者胡鞍鋼成網民箭靶

2018-08-02 21:38

〔中央社〕眼看美中貿易戰沒有緩和之勢，曾提出「中國綜合國力已經超越美國」的胡鞍鋼成為許多網民之怒，網路上甚至出現由北京清華大學校友呼籲校方解聘胡鞍鋼的連署，簽名者已超過500人。

胡鞍鋼今年65歲，目前是北京清大國情研究院院長。他最知名的事蹟是在2017年提出，中國在整體上、尤其是在經濟實力、科技實力和綜合國力已經「超越美國，居世界第一」。此外，他2013年也曾讚揚中共政治局的「集體領導制」，遠勝於美國的「個人總統制」。

胡鞍鋼曾接受媒體訪問的畫面，配上他的言論，今天成為許多自媒體嘲笑及批評的內容。他被認為是前段時間中國官方大肆吹噓「厲害了，我的國」的代表人物之一，但官方對這類宣傳已經收斂。

胡鞍鋼這些理論提出時，就已經引起議論。近來美中在貿易、智慧財產權、中國製造2025等議題上交鋒，則讓民眾更清楚認識兩國的實力差異。

中國人民大學政治系教授張鳴今天撰發「大學者在指鹿為馬」文章，在不點名胡鞍鋼的情況下表示，中國的綜合實力，尤其是科技實力，比起美國差距不是指有一點點，這在中國知識界是常識。

他說，這名在北京清華的大學者所做的中國全面超越美國的科學論證，「據清華校友考證，卻是小學算數及別的，還算錯了。」

他並質疑，北京清華大學會一直願意給這樣的人抬轎子，是因為認為「大學者」的做法不管怎麼樣都屬於正能量，是政治正確，「也不知從什麼時候開始，學界成了揣測和投機的名利場。」

在社群平台上，27名北京清大校友在今天發出一份「解聘（除）胡鞍鋼清華大學國情研究院院長和教授職務呼籲書」，指胡鞍鋼有關中國綜合國力超出美國的所謂學術報告，「上誤國家決策，下惑黎民百姓，遠引無數他國戒心，近發鄰居恐懼，堪稱誤國誤民；這類研究敗壞母校聲譽，其毒害深遠矣。」

一天之內，已經有超過500名清華校友在這份呼籲書上簽名，他們並都留下了自己的畢業年份。