情節猶如驚悚小說 狠妻用巴拉刈佯裝中藥毒殺親夫

2018-08-02 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日偵破一場毒殺案，有醫師注意到病人被送至醫院接受診治，但男子直至病危時，妻子卻反常地漠不關心，甚至冷笑頻繁，一時起疑而調查，意外揪出妻子下毒的驚人內情。

根據中國《都市快報》報導，浙江大學醫學院附屬第二醫院腎內科（以下簡稱浙醫二院），一名約莫五十歲的程姓（化名）男子，帶著妻兒前去求診。因他不便開口，家屬替他描述病情。程男因為腳痛，在一家診所配了中藥吃，只吃了兩天便上吐下瀉，第三天到了當地醫院，竟然直接檢查出腎功能異常，以及罹患尿毒症，當地醫院隨即建議他前往浙醫二院診治。

程男入院後，一切治療按照尿毒症的療法進行，原本預期程男應該漸漸好轉，但病情卻莫名惡化，結果入院不到3天，就出現肝功能衰竭，以及胸悶等症狀，讓他必須時常大幅度地吸氣。根據程男的妻子描述，她說程男先前非常健康，是吃了中藥才導致如此情形。但醫師查閱中藥的引子，認為應不會導致如此嚴重的病情。其他著急的家屬也急得不斷逼問醫生程男到底怎麼了。

相較於其他家屬的著急，程男妻子一開始卻堅持不用送醫，到院後也聲稱家中經濟狀況不好，不用送到重症病房進行治療，原本醫師們認為這只是妻子的個性較為淡然，但醫師們在觀察後發現，程男的病情似乎與百草枯（巴拉刈）的中毒症狀如出一轍，懷疑程男可能是遭人投毒，為以防萬一，胡穎及王劍青兩位醫師低調進行檢測病人的尿液，結果竟發現程男真的是百草枯中毒，且程男在入院檢查時，程男的妻子竟也沒有將尿液送檢，察覺有異的醫生們立刻決定報警，在警方介入了解後，將程妻帶回派出所偵訊，程妻也才坦承是自己下毒。

不幸的是，程男最終還是毒發身亡，死前仍自認妻子愛他，甚至不斷表示無法相信妻子下毒，他在過程中也曾提出，希望能當面詢問妻子，不過當時程妻被留在警局接受調查，程男未能見上妻子的最後一面就先離世了。至於確切原因，外界雖有不少傳聞，但目前警方尚未公布程妻下毒原因。