情節猶如驚悚小說 狠妻用巴拉刈佯裝中藥毒殺親夫

2018-08-02 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日偵破一場毒殺案，有醫師注意到病人被送至醫院接受診治，但男子直至病危時，妻子卻反常地漠不關心，甚至冷笑頻繁，一時起疑而調查，意外揪出妻子下毒的驚人內情。

根據中國《都市快報》報導，浙江大學醫學院附屬第二醫院腎內科（以下簡稱浙醫二院），一名約莫五十歲的程姓（化名）男子，帶著妻兒前去求診。因他不便開口，家屬替他描述病情。程男因為腳痛，在一家診所配了中藥吃，只吃了兩天便上吐下瀉，第三天到了當地醫院，竟然直接檢查出腎功能異常，以及罹患尿毒症，當地醫院隨即建議他前往浙醫二院診治。

程男入院後，一切治療按照尿毒症的療法進行，原本預期程男應該漸漸好轉，但病情卻莫名惡化，結果入院不到3天，就出現肝功能衰竭，以及胸悶等症狀，讓他必須時常大幅度地吸氣。根據程男的妻子描述，她說程男先前非常健康，是吃了中藥才導致如此情形。但醫師查閱中藥的引子，認為應不會導致如此嚴重的病情。其他著急的家屬也急得不斷逼問醫生程男到底怎麼了。

相較於其他家屬的著急，程男妻子一開始卻堅持不用送醫，到院後也聲稱家中經濟狀況不好，不用送到重症病房進行治療，原本醫師們認為這只是妻子的個性較為淡然，但醫師們在觀察後發現，程男的病情似乎與百草枯（巴拉刈）的中毒症狀如出一轍，懷疑程男可能是遭人投毒，為以防萬一，胡穎及王劍青兩位醫師低調進行檢測病人的尿液，結果竟發現程男真的是百草枯中毒，且程男在入院檢查時，程男的妻子竟也沒有將尿液送檢，察覺有異的醫生們立刻決定報警，在警方介入了解後，將程妻帶回派出所偵訊，程妻也才坦承是自己下毒。

不幸的是，程男最終還是毒發身亡，死前仍自認妻子愛他，甚至不斷表示無法相信妻子下毒，他在過程中也曾提出，希望能當面詢問妻子，不過當時程妻被留在警局接受調查，程男未能見上妻子的最後一面就先離世了。至於確切原因，外界雖有不少傳聞，但目前警方尚未公布程妻下毒原因。

  • 胡穎主任醫師（右）與王劍青副主任醫師靠科學方法機智地查出一名就醫患者遭偷偷下毒的事件。（圖擷取自大中國）

    胡穎主任醫師（右）與王劍青副主任醫師靠科學方法機智地查出一名就醫患者遭偷偷下毒的事件。（圖擷取自大中國）

  • 程男的尿液被心生疑慮的醫師拿去檢測，結果發現原本淺色的尿液，在加了試劑後變成深色，顯示程男是巴拉刈中毒。（圖擷取自大中國）

    程男的尿液被心生疑慮的醫師拿去檢測，結果發現原本淺色的尿液，在加了試劑後變成深色，顯示程男是巴拉刈中毒。（圖擷取自大中國）

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