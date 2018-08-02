世上最瀕危的靈長類 動保組織：9成5的狐猴品種恐消失

馬達加斯加上狐猴品種多達111種，但有動保組織發現有105種面臨絕種危機。圖為狐猴的品種之一環尾狐猴。（路透）

2018-08-02 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕卡通電影《馬達加斯加》播出後，主角之一的環尾狐猴受到喜愛，掀起全球動物園一陣狐猴熱潮，但動保組織發現，目前全世界最瀕危的靈長類動物為狐猴，約有9成5的品種面臨威脅。

《全球野生動物保育協會（ Global Wildlife Conservation）》1日發表最新文章，指馬達加斯加的狐猴受到人類濫墾濫伐及非法捕捉影響，面臨嚴重的絕種危機。據《國際自然保護聯盟（IUCN）》最新研究發現，在111種狐猴中有105種生存受到威脅或瀕臨絕種，相當於有9成5的狐猴都面臨絕種危機。

文章警告，狐猴的滅絕也將會導致馬達加斯加生物多樣性及人類生計，例如大型植物的種子無法傳播，間接影響生態環境的循環；而馬達加斯加居民仰賴觀光旅遊，萬一重要資產的狐猴絕種，首當其衝的即是觀光收入。

統計瀕危的狐猴中有幾種受到關注，體型為狐猴中最大的品種、馬達加斯加的特有種大狐猴（Indri）；全球狐猴中體性最小、重30克「伯特夫人的鼠狐猴」（Madame Berthe’s Mouse Lemur）；藍眼黑狐猴（Blue-eyed Black Lemur）是少數除了人類外擁有藍眼睛的物種。