史上首位！紐西蘭總理休完產假 將帶女兒一起上班

紐西蘭總理阿爾登（圖右）短期內將帶著女兒一起上班。圖左為他的丈夫蓋福德（Clarke Gayford）。（歐新社）

2018-08-02 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）於今年6月21日產下女兒之後，宣布休6個星期的產假，今天（8月2日）正式重返工作崗位，不過暫時還是會帶著女兒一起上班，包含下個月去聯合國發表演說。

綜合外電報導，紐西蘭總理阿爾登6月21日產下女兒「妮芙」（Neve Te Aroha Ardern Gayford）之後，宣布休6個星期的產假，期間由副總理皮特斯（Winston Peters）暫代總理職務，今日是阿爾登結束產假、重返工作崗位的第1天。

阿爾登表示，她將會在重返總理職務後，繼續帶著女兒妮芙一起上班，包含下個月前往美國聯合國會議演說，「我很幸運能享有一些特權，能夠帶著我的女兒一起工作」。阿爾登也說，她意識到能在產後快速返回工作崗位是為其他父母樹立了榜樣；但她也強調，不會勉強自己、假裝自己是超人。

紐西蘭總理阿爾登今年6月產下女兒，是史上第2位在任內生產的女總理，更是史上第1位休完產假且復工的女總理。在阿爾登休產假時，由72歲的副總理皮特斯暫時代理總理職務；阿爾登僅參與重大決策，但在阿爾登缺席期間，紐西蘭不只發生了30年以來規模最大的護理師罷工，皮特斯還頻頻有爭議發言，阿爾登剛復工就有不少難題需要面對。