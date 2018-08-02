歐洲快烤乾！萊茵河下游見底 中游水位剩82公分

發源於瑞士，流經奧地利、德國、法國與荷蘭的美麗萊茵河，因近期內歐洲乾旱炎熱，因此水位不斷下降，甚至在下游的荷蘭出現乾涸現象。（歐新社）

2018-08-02 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕發源於瑞士，流經奧地利、德國、法國與荷蘭的美麗萊茵河，因近期內歐洲乾旱炎熱，因此水位不斷下降，甚至位於荷蘭的下游出現乾涸，德國當局指出，目前萊茵河在重要隘口的水位僅剩下82公分，預計未來3天內還會下降12公分。

綜合外媒報導，萊茵河為重要經濟河流，除具有觀光效益外還可運送貨物，德國聯邦航運管理局（WSV）指出，萊茵河在西部的考布鎮（Kaub）有重要的水位觀測隘口，萊茵河水位在7月22日還有100公分，至7月31日時僅剩下82公分，預計8月5日會下降到70公分。

萊茵河水位下降也使得船運成本升高，至7月30日起，從荷蘭鹿特丹港以1000噸至5000噸的貨物駁船，將物品運送至德國卡爾斯魯爾（Karlsruhe），每噸價格要價41美元，約為台幣1259元，也就是說若1000噸駁船啟動需付出台幣125.9萬元，運費創下2017年1月31日以來的新高點，比起今年6月15日多出3倍。

旅遊業方面，多家業者目前表示萊茵河水位下降，暫時不會影響到觀光郵輪營運，若在航行中遇到水位不足的情況，會出動小型遊艇接駁大船上的遊客繼續行程，但會繼續關注萊茵河狀況，並隨時與旅客分享最新資訊。