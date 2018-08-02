美國小鎮員警全辭職 派出「幽靈警車」假執勤

美國麻薩諸塞州城鎮布蘭德福爾德近日驚傳警察全數離職，引起恐慌，鎮上管委會對此搬出「幽靈警車」解決，也向鄰近小鎮調派員警支援。（圖擷取自布蘭德福爾德警方臉書）

2018-08-02 21:05

〔即時新聞／綜合報導］警察是人民保母，但在美國麻薩諸塞州（Massachusetts）西部城鎮布蘭德福爾德（Blandford）近日發生僅有的4名警察全數離職，引起當地恐慌，鎮上管委會（town's board of selectmen）為解決此困境，不僅調派鄰近小鎮的員警支援，更放置一台「幽靈警車」假裝有警察在值勤。

據《獨立報》報導，7月30日晚間布蘭德福爾德城鎮的臨時警長薩那奇（Roberta Sarnacki）和3名輔警向鎮上管委會（town's board of selectmen）提出辭呈，稱一個有1200人口的小鎮，對他們的執勤時的性命不在乎，不僅工資低，且提供的配備也不安全，包含警車煞車失靈、空調壞掉及防彈背心不合身。

「我們拒絕把生命奉獻在這樣關心我們的小鎮」4名員警遞出辭呈後，關閉鎮裡唯一的警察局。辭職的消息傳遍小鎮，引起居民恐慌，對此鎮上管委會想出臨時辦法，將由鄰近小鎮查斯特（Chester）的員警巡邏，且停放「幽靈警車」在鎮辦公室前，企圖製造警察仍在工作的假象。

其實不僅布蘭德福爾鎮，其他美國各地城鎮也出現同樣情況，如密西根州小鎮蓋爾斯堡（Galesburg）開除警長後，便在今年1月關閉警局。據悉，全美小鎮因為稅收減少，導致警察單位必須裁減，或與其他鄰近小鎮合併。