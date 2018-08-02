好美！瑞士瑜珈師登阿爾卑斯山 拍下天人合一美照

厄密利恩在太陽爬出山頭的時刻，做出「孔雀式」的高級體式，讓太陽位居身體與群山之間，並透過相機光影調整，讓自己彷彿與群山合而唯一。（美聯社）

2018-08-02 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕1名瑜珈老師厄密利恩（Emilien Badoux），8月2日星期四在阿爾卑斯山脈上的蒙特堡峰（Mont Fort peak）拍了一系列瑜珈動作的照片，展現出天人合一的意境，美麗的光影及體態讓人驚豔。

根據《保加利亞新聞社》報導，照片中厄密利恩在太陽爬出山頭的時刻，做出一系列的動作，時而以手撐地，再平衡身體維持水平姿勢，讓太陽位居自己的身體與群山之間，並透過相機光影調整，讓自己彷彿與群山合而唯一。

厄密利恩時而又屈膝縮腿，讓陽光從下肢的空隙中透射而出，同時張開雙臂，讓自己彷彿在擁抱著壯闊的山河景色，擁抱著美麗的世界，又使自己有如長著白色羽翼徜徉在天際的飛鳥一般。

厄密利恩出生於瑞士的謝爾（Sierre）。他熱愛踏足在原始及未被人類破壞的區域。厄密利恩除了有瑜珈老師的身分，他同時也是專業的滑雪板運動員，曾在2014奪得世界盃自由滑行巡迴賽冠軍。