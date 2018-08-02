感恩師父「最隱密的部位相連」 方丈否認到底

國北京龍泉寺的住持釋學誠今（2）日被爆曾性侵多名比丘尼，現在釋學誠與受害者的鹹濕對話也曝光。（圖擷取自新浪網）

2018-08-02 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京龍泉寺的住持釋學誠今（2）日被爆曾性侵多名比丘尼，釋學誠與受害者的鹹濕對話曝光，簡直不堪入目；曝光的對話中，釋學誠要求回憶做愛過程，比丘尼則寫下雙方「最隱密的部位緊緊連接再一起」，還「感恩師父」；但這位方丈否認所有犯行。

綜合外媒報導，釋學誠以北京龍泉寺名義發出聲明，強調前龍泉寺都監釋賢佳（俗名：劉新佳）、釋賢啟（俗名：杜啟新）這2位北京清華大學博士，聯手撰寫長達95頁的「論文級」檢舉文件，控訴住持釋學誠性侵比丘尼，全部都是子虛烏有。

聲明中提及，檢舉文件中所有的證據均為惡意捏造，想要陷釋學誠於不義，痛斥2名博士的行徑已然構成犯罪行為，大傷方丈與龍泉寺的清譽，因此寺方將對於2名前都監保留法律追究權，並對大眾澄清此構陷佛教大德之事實屬誤導。

釋學程：下體潮濕了沒？比丘尼：感恩師父

釋學誠與2名比丘尼的對話在中國微博瘋傳，讓官方急於封殺所有相關文章，當中與「比丘尼丙」的對話中，方丈要她寫下800字的做愛回憶，比丘尼提到雙方「最隱密的部位緊緊連接再一起」，方丈還問及「下體潮濕了沒？」比丘尼最後則答覆「感恩師父」。

釋學誠與另名「比丘尼甲」對話中，顯見比丘尼對於男女間肌膚之親有所抵抗，但釋學誠以「不聯繫」為要脅，並形容該比丘尼「太無聊」，讓她感到「痛苦與害怕」，擔心無法在釋學誠門下學佛，因此當釋學誠鍥而不捨問及「撫摸你乳房，願意嗎？」該比丘尼終於就範答覆「願意」。

釋學誠與2名比丘尼的對話在中國微博瘋傳，讓官方急於封殺所有相關文章，當中與「比丘尼丙」的對話中，方丈要她寫下800字的做愛回憶，比丘尼提到雙方「最隱密的部位緊緊連接再一起」，方丈問及「下體潮濕了沒？」。（圖擷取自微博）