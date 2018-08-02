英國男司機遭女乘客跟蹤6年 嚇到每天穿防彈背心上班

英國一位公車司機遭到女乘客騷擾6年。（圖擷自臉書）

2018-08-02 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕有些變態男生常會跟蹤心儀女生，並騷擾對方。不過英國卻有相反的案例，有位男公車司機已經遭到一名女生跟蹤了6年，而且個人資訊都被對方挖出，嚇得他現在每天開車都需要穿防彈衣。

綜合報導指出，英國33歲男子馬頓（Imre Marton）是一位公車司機，他平常待客人和氣，但卻因此遭人跟蹤。他在6年前曾載過一位女客人浩維絲（Charlie Howells），當時女客人主動向他聊天，兩人並聊了起來，結果浩維絲就因此愛上馬頓。

從此以後，浩維絲每天都要準時搭這位司機的公車，並找他說話，讓馬頓的工作與心情受影響。雖然他曾多次向公司申請調換路線，卻被公司以這是個案拒絕。之後浩維絲更挖出馬頓的電話、住址，每天打電話給他，還曾跑到他家狂按門鈴，並建議兩人在公車上結婚。

雖然馬頓曾報警，但警察沒有逮捕浩維絲，之後浩維絲更開始恐嚇馬頓，揚言要殺了他以及他女友，讓馬頓害怕到每天都要穿防彈背心才能上班，還因此和女友分手。

後來馬頓雖然換了工作、搬家，浩維絲仍有辦法查到他的行蹤，然後出現在他家附近。現在馬頓已被騷擾長達6年了，最近他接受媒體採訪表示，希望警方與政府能平等地保護受到騷擾的男性。