為炒虛擬貨幣掰出寶藏船？首爾警方申請發出「紅色通緝令」

2018-08-02 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「信一集團」（Shinil Group）日前謊稱，在南韓領海發現1艘內有價值1320億美元（逾4兆台幣）黃金珠寶的古船，讓南韓監管機構調查該集團是否藉放出假消息牟利，今日南韓警方向國際刑警組織申請，對這家公司的創辦人柳氏（音譯）發出「紅色通緝令」。

綜合媒體報導，南韓警方從上週起開始調查新創公司「信一集團」，是否有藉由放出假消息，人為地抬高股價，誘使投資者購買另1間總部設在新加坡、同為柳氏創辦的「信一集團」，計畫於7月底首次發行的虛擬貨幣。

儘管南韓「信一集團」聲稱他們是世界上唯一找到這艘沉船的單位，但南韓海洋科學與科技中心（The Korea Institute of Ocean Science and Technology）早在2003年，就曾表示他們發現了這艘沉船，2007年也公開了部分殘骸的照片與位置。

而總部設於新加坡的「信一集團」原先計畫於7月30日，順著發現寶藏之勢，進行他們「信一金幣」（Shinil Gold Coin）的虛擬貨幣首次發行（ICO），並於8月或9月在各大虛擬貨幣交易所上市。南韓金融監管機構與警方，認為這可能是1場精心策劃的騙局。

南韓警方指控「信一集團」的創辦人柳氏涉嫌詐欺，並且是本次寶藏騙局的關鍵人物，事實上這並非柳氏第1次涉入詐欺案，早在2014年他就因詐欺案遭到調查、逃亡海外，南韓警方至今都沒有追捕到他，他們猜測柳氏目前正躲在越南，並要求國際刑警組織對柳氏發出「紅色通緝令」，希望各國能配合逮捕柳氏，且將他引渡回南韓。