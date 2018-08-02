女友稱懷孕、數月後孩子死了 悲痛父開棺驗屍驚見...

2018-08-02 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯一名軍人曼多沙（Melvin Mendoza），從女友迪雅姿（Rosa Castellanos Diaz）口中得知，自己要當爸爸了，十分開心。未料數個月後卻被告知孩子死了，傷心欲絕的他想見最後一面，女友還阻撓，他越想越不對勁，決定挖墳開棺「驗屍」，結果讓他超傻眼！

綜合媒體報導，迪雅姿向曼多沙表示，去產檢的時候醫生告訴她懷了雙胞胎，兩人滿心期待迎接寶寶們出生。當地時間上月27日上午，即將臨盆的迪雅姿離開住家，搭車前往德古西加巴城一間醫院生產，沒想到晚上武裝部隊成員曼多沙就接到女友電話，宣稱其中一名嬰孩來不及見到這個世界，就已先去當天使，要他隔天出席葬禮。

報導指出，風塵僕僕趕回家的曼多沙，最後只見到一具密封的白色棺材，想開棺看看孩子說說話，卻被迪雅姿以醫院已完成封棺，不能撬開為由拒絕，輪流道別後迅速下葬。至於雙胞胎的另一個，迪雅姿說暫時先交給醫院照養。

報導提到，明明是小朋友的父親，從頭到尾卻見不著對方，曼多沙與友人覺得其中可能有詐，便去挖墳開棺，沒想到躺在裡面的竟是一尊塑膠製洋娃娃，質問迪雅姿到底是怎麼一回事，才了解原來女友似怕他搞兵變，謊稱有喜挺著假孕肚騙人，可能連家人都不曉得。事後曼多沙帶著「孩子與棺材」去報警，但不想提告。